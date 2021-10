Gambie: Une école coranique prend feu, cinq enfants meurent calcinés et... C'est un drame qui s'est passé en Gambie, au Masdjid Yundum de la localité qui a pris feu, causant la perte de vie de cinq enfants.

Le drame s'est déclaré ce weekend causant la mort de cinq pensionnaires enfants de l'école Masdjid Bilal Yundum. D'autres de leurs collègues sont dans un état critique.



Il Y a eu aussi des dégâts matériels très importants, le local étant quasiment réduit en cendres. Les musulmans et les bonnes volontés de toutes les obédiences sont sollicités pour leur venir en aide.







