Gambie : Visiblement pas intéressé par un 3e mandat, le président Adama Barrow « prépare sa vie, après le pouvoir »

Selon le site d’informations "The Point", le président gambien a fait savoir qu’il préparait déjà sa retraite. En effet, l’homme d’Etat compte créer une fondation pour aider ses compatriotes.



« C’est mon objectif et je le ferai sûrement. J’identifie maintenant mon personnel qui travaillera avec moi et gérera ma fondation pour aider les nécessiteux. Allah m’a béni abondamment, parce que je viens d’un village appelé Mangkama Kunda. Le village compte moins de 300 habitants », a déclaré le président gambien, qui compte rester dans le pays après son départ de la Présidence. Il annonce pour très bientôt, la construction de sa résidence. Celle dans laquelle il passera sa retraite, « en aidant les gens et en priant Allah ».