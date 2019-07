Gambie : saisie d’une importante quantité de drogue au Port de Banjul

Les responsables de l’office gambien pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ont annoncé ce lundi avoir saisi de la drogue (cocaïne) au Port de Banjul.



La drogue a été découverte dans un conteneur appartenant à Laura’s Food Company Limited, une société libyenne immatriculée en Gambie et qui à ses bureaux au Picton Street à Banjul.



Elle avait été créée sous le règne de l’ancien président Yahya Jammeh, par des ressortissants libyens, selon une source proche de l’enquête citée par le journal en ligne « freedomnewspaper », précisant qu’elle commandait certains de ses produits au Mexique.



Ce qui laisse supposer que la drogue proviendrait dans ce pays de l’Amérique Latine.





La société en question s’activait dans le commerce du sucre, de la viande, des céréales, entre autres activités commerciales.



La source du journal ne précise pas la quantité de la drogue saisie dans le conteneur. Elle signale cependant que les propriétaires ont été interrogés et relâchés.



Il faut dire que les ports de l’Ouest sont en passe de devenir la plaque tournante de la drogue en prévenance de l’Amérique Latine.



Entre le 26 et le 30 juin, la douane sénégalaise a saisi 1110 kilos au port de Dakar. Cette importante quantité de drogue avait été découverte sur quinze véhicules d’un lot qui en contenait des dizaines. Il s’agissait de voitures neuves convoyées par un bateau en provenance du Brésil et à destination de Luanda, en Angola.







