Gamou 2019 : 10 accidents, 46 blessés et un mort enregistrés A la veille du Gamou 2019, célébré demain samedi, les sapeurs pompiers ont fait un premier bilan concernant les accidents enregistrés sur la route. Selon le capitaine Moussa Mbengue qui coordonne les opérations, 10 accidents ont été notés, jusque-là, cette année, pour 46 blessés et un mort survenu à Rao, sur l’axe Louga-St-Louis. Une bilan en baisse, toutefois, par rapport à l’année dernière, à la même époque où il y avait 3 morts enregistrés pour 22 accidents.

