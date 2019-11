Gamou 2019 :Serigne Babacar Sy réprimande les danseurs et danseuses Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour a fustigé les nombreux mariages célébrés, de plus en plus, par n’importe qui et n’importe comment. Plaidant pour le respect de l’orthodoxie dans ce domaine, il a également invité les parents à veiller à l’éducation de leurs enfants. Sinon, a-t-il prévenu, ils finiront comme des ‘’danseurs et danseuses’’.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2019 à 09:19 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos