Gamou 2020: la famille Ndiéguène compte célébrer l’événement dans le respect des mesures-barrières…

« Un événement majeur est arrivé : la Célébration de la Naissance de l’Incomparable Prophète de l’Islam, Seydouna Mouhamed (PSL). Le Khalife de la Hadrat Ndiéguène, en accord avec toutes les autorités idoines dûment consultées, a donné les instructions adéquates pour l’organisation et la célébration du Maouloud 1442 /2020 aux lieux et places habituels, depuis 1886 », indique sans ambigüité la note reçue.



A l’entame, le Khalife général de la Hadrat Ndiéguène Cheikh Mouhamedoul Mounirou Ndieguene (Hafazahou ALLAH ) a adressé ses bénédictions et ses chaleureuses prières à l’ensemble de la UMMA islamique ainsi qu’à tous nos concitoyens.



Il a réitéré, avec l’ensemble des autorités de la Hadrat Ndiéguène, sa soumission totale au Seigneur Le Tout-Puissant, à l’observance des enseignements du Sceau des Prophètes, de Ses Guides et Représentants, sa détermination à ne jamais dévier des voies tracées par son vénéré père Cheikh Elhadji Mouhamed Ndiéguène, Patriarche et alors Doyen des chefs religieux du Sénégal de son vivant, son illustre grand-père, Cheikh Elhadji Ahmadou Baro Ndieguene (RTA).



Il a aussi invité tout le monde, à la paix, à l’amitié sincère, à l’entente de toutes les populations d’ici et d’ailleurs, à l’action utile et salutaire, à la responsabilité des autorités et des administrés, à la solidarité, à la raison et à la mesure. Et il avait bien voulu demander à la Commission d’organisation d’anticiper les dispositions à prendre, en attendant les avis des autorités de la Hadrat. Elle a reçu instructions de continuer ses activités.



Compte tenu de la pandémie qui sévit dans le monde et dans notre pays, Le Khalife a donné des instructions fermes pour le respect strict de toutes les mesures édictées par l’Etat et les autorités de la Santé, pour la protection et la sauvegarde des pèlerins !



Il invite l’Etat du Sénégal et toutes les bonnes volontés à l’accompagner davantage pour une excellente organisation et célébration de ce grand événement !



Il adresse ses chaleureuses félicitations, bénédictions et prières à tous les membres des communautés religieuses du Sénégal, aux hautes autorités spirituelles et temporelles.



« Que Le Tout-Puissant continue de nous protéger et de nous accompagner ! », conclut le document.



