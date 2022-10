Gamou 2022 : L'imam Mouhamadou Abdallah Cissé insiste sur le respect des valeurs cardinales

Comme à l'accoutumée, L'imam Mouhamadou Abdallah Cissé, fils du vénéré El hadj Madior Cissé, a rencontré la presse locale au lendemain de la célébration du Gamou. A cette occasion, imam Cissé est revenu largement sur le sens du Maouloud avant de se pencher, devant les fidèles talibés, sur deux thèmes majeurs : la connaissance d’Allah par le biais de ses beaux noms et la Vie du prophète Mouhammad (PSL) telle qu’enseignée par le Vénéré Seydi El Hadj Malick SY.



Et en plus de ces thèmes, des panels ont été aussi organisés avec la contribution d’experts des autres confréries que compte le Sénégal. L’Imam Abdallah Cissé a aussi profité de cette rencontre avec les journalistes pour lancer un appel solennel aux parents. En leurs demandant d'inculquer aux jeunes nos vraies valeurs qui, selon lui, serviront de leviers pour ces derniers afin d'échapper aux différentes tentations de la société.



Enfin l'imam de la mosquée Al Ihsaan a prié pour le président de la République et son gouvernement, un Sénégal émergent de paix et de dialogue avec économie florissante et une stabilité sociale où tous les citoyens vont s'y trouvés.



Adama Sall (Saint-Louis)

