Gamou 2022 – Portrait : Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum, l’Université humaine,

5 ème khalife de Seydi El Hadj Malick Sy, Mame Cheickh comme l’appelle affectueusement les talibés Tidiane est l’un des marabouts les plus populaires de la famille de Mame Maodo.



Né le 29 décembre 1925 dans la région de Saint Louis, la première capitale du Sénégal. Le fils du premier khalife d’El Hadj Malick restera à jamais gravé dans la mémoire des sénégalais. Son appellation,Al Maktoum (le mystique) est le mot qui résume le mieux la vie du saint homme.



Ayant compris sa mission sur terre dès le bas âge, le natif de saint louis s’est tout de suite distingué des autres enfants de son âge par un comportement dont son qualificatif « Al Maktoum » en dit plus.



Il grandit aux côtés de Mame Cheybatoul Fall, Imam Moussa Niang SerigneAlioune Gueye entres autres. Ces derniers étaient des compagnons de son père Serigne Babacar Sy.



Le fondateur du «Dahiratoul Moustarchidine Wal moustarchidate » a placé l’orientation, l’éducation et le comportement de l’homme au cœur de ses préoccupations. Ses prêches orientés pour la plupart sur ces questions.



Des orientations très pointues et instructives constituaient le message annuel du Marabout intellectuel du Sénégal. L’éloquence et l’élégance éblouissaient tous ceux qui faisaient le Gamou au champ de course (lieu de ses prêches).



Serigne Cheikh Tidiane Sy en plus d’avoir la lourde responsabilité d’être le petit fils de l’initiateur du Gamou au Sénégal a aussi été un homme politique. En effet lors du Gamou 2008, il disait à ce propos «l’objectif immédiat n’était pas de gouverner le pays mais de montrer à la face du monde que les guides spirituels les religieux et les intellectuels de langue arabe avaient des choses à offrir ….»



C’est en 2017, à l’âge de 92 ans que Serigne Cheikh a quitté ce bas monde laissant derrière lui des talibés qui essayeront de respecter à la lettre ces enseignements et recommandations pour espérer avoir une vie réussie.

Tribune