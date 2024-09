Gamou 2024 : Le Khalife général des Tidianes dénonce les dérives sociales et appelle à l'unité et au retour aux valeurs prophétiques" Dimanche dernier, lors de la cérémonie officielle de la 122e édition du Gamou de Tivaouane, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, par l'intermédiaire de son porte-parole, Serigne Papa Mactar Kébé, a vigoureusement exposé les phénomènes qu' il juge préoccupants dans la société sénégalaise. « La distraction, la dépendance aux stupéfiants et le meurtre intentionnel sont devenus des fléaux largement répandus dans notre société », at-il déclaré, avant d'appeler à un retour aux enseignements du Prophète Mohamed (paix et salut sur lui).

Cet appel a été lancé en présence de la délégation gouvernementale, conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, qui représentait l'État sénégalais à cette cérémonie marquant la célébration de l'anniversaire de la naissance. du Prophète de l'Islam.



Serigne Papa Mactar Kébé a également adressé à ceux qui, sous couvert de la défense des droits de l'homme, accusent l'Islam d'injustice et de barbarie. Il a décrété la banalisation de la débauche, perçue comme une liberté, et la propagation des mauvaises mœurs, devenue une mode. Selon lui, les valeurs morales sont aujourd'hui gravement menacées, et les personnalités éminentes sont fréquemment calomniées.



Le guide religieux a rappelé que le Prophète Mohamed reste le modèle ultime de miséricorde, de vertu et de tolérance humaine. Il a exhorté les fidèles à préserver l'héritage socioculturel de leurs ancêtres, tout en s'unissant pour faire face aux crises qui menacent la communauté.



Par ailleurs, il a mis en garde contre l'utilisation irresponsable des réseaux sociaux, où de mauvaises informations sont diffusées à grande échelle. Le Khalife a remercié le Roi Mohammed VI du Maroc pour son soutien, ainsi que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour les efforts fournis au bénéfice de Tivaouane, notamment pour l'achèvement des travaux de la grande mosquée.



Serigne Mansour Sy Dabakh, qui représentait le Khalife général à la cérémonie officielle, a prié pour la paix et la prospérité du Sénégal.



Avec APS



