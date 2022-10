Gamou / Bilan sécuritaire: La police arrête 294 individus dont 72 présentés au parquet, 300 g de yamba saisis (document) Les rideaux sont tombés sur l’édition 2022 du Gamou ! Une occasion pour la Police nationale de dévoiler un bilan chiffré de sa mission. Dans un communiqué dont Leral a copie, le Bureau des Relations Publiques de la Police nationale révèle que les actions menées sur le terrain ont permis l’interpellation entre Tivaouane et Kaolack, de deux cent quatre-vingt-quatorze (294) personnes pour plusieurs infractions dont : 136 pour vérification d’identité ; 27 pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien ; 33 pour ivresse publique manifeste ; 32 pour vol ; 15 pour recel ; 01 pour rixe sur la voie publique ; 38 pour nécessité d’enquête ; 03 pour association de malfaiteurs ; 02 pour usurpation de fonction ; 01 pour filouterie de transport; 03 pour destruction de biens appartenant à autrui; 01 pour homicide involontaire par accident de la circulation et 02 pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022

Ainsi, soixante-douze (72) individus ont été présentés au parquet. Dans le cadre de la lutte contre la drogue, trois cent (300) grammes de chanvre indien ont été saisis. Sur le plan de la sécurité routière, 61 pièces ont été également saisies.



Rappelons que la gestion sécuritaire s’est faite par la mobilisation de trois mille cinq cent (3500) fonctionnaires de police (éléments en tenue et éléments en civil), d’importants moyens logistiques et un soutien technique performant, composé de drones et de caméras de surveillance.



Ce dispositif, étendu par l’érection de plusieurs postes de police avancés, a participé à rapprocher davantage, les services de police des pèlerins et à mieux prévenir les actes de délinquance.



Le désengagement de ce dispositif se fera de manière progressive pour permettre un retour sécurisé des pèlerins à leur destination.



