Gamou Kaolack 2024: Sur les 219 enfants égarés, 213 ont été remis à leurs parents

Le nombre d’enfants déclarés égarés au courant du Gamou 2024 à Kaolack, s’élève actuellement à 219. Cette année, le nombre a connu une hausse à cause de la forte affluence des pèlerins. Des innovations importantes ont été apportées durant cette édition.



D'après "L'As", les postes avancés (médical, sapeurs-pompiers et autres forces de l’ordre) ont été largement sensibilisés sur le travail de la commission de prise en charge des enfants. Ainsi, à chaque fois qu’ils recueillent des enfants égarés, ils appellent la commission qui envoie un élément et un véhicule pour aller les récupérer et les amener au siège. Tous les autres intervenants réfèrent les enfants égarés à la commission, révèle Mme Seck née Amy Ndao, de l’inspection de l’Éducation Surveillée du ressort de la cour d’appel de Kaolack. Les téléphones des agents ont été utilisés pour permettre aux pèlerins de récupérer leurs enfants.



Pour 2024, dit-elle, sur les 219 enfants déclarés momentanément séparés de leurs parents, âgés tous de moins de 18 ans, 213 ont été remis à leurs familles, soit un taux de 97,26%.