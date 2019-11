Gamou: Le Petit train bleu va convoyer des pèlerins à Tivaouane Le petit train bleu de banlieue (Ptb) va finalement assurer la navette entre Dakar et Tivaoune pour les besoins du Gamou. Les autorités en charge des transports terrestres avaient décidé le contraire pour des raisons liées à la sécurité des rails.



«Comme on fait chaque année, la direction générale du Petit train bleu de banlieue a pris des mesures et des dispositions pour que le train puisse convoyer les pèlerins pour le Gamou de Tivaoune et revenir sur Dakar. Donc ça va démarrer à partir de jeudi 7 novembre qui va coïncider avec le dernier Burde et ce jour-là, il y aura deux départs entre 15h et 17 h.



Le lendemain vendredi, la veille du Gamou, il y aura trois départs entre 9 h30, 15 h et 17 h et le jour du Gamou samedi il y aura quatre départs entre 10 h et 17 h et enfin au lendemain du Gamou il y aura sept trains qui vont quitter Tivaoune pour retourner à Dakar entre 7 h et 20 h. En somme, on fait en sorte que toutes les bourses puisent se retrouver dans nos prix et dans nos tarifs », a déclaré Abdou Aziz Kane, responsable de la communication du Petit train bleu.



