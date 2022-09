Gamou Médina Baye / CRD: Satisfecit des efforts du gouvernement selon Cheikh Mahy Aliou Cissé Le porte-parole du Khalife de Médina Baye a magnifié les efforts du gouvernement et de tous les services de l’État pour leur implication en vue d'une bonne tenue du Gamou prévu le 8 octobre prochain.

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Septembre 2022 à 08:39

Prenant part, ce 29 septembre, au Comité Régional de Développement (Crd), Cheikh Mahy Aliou Cissé a saisi l’occasion pour rappeler le sens de la commémoration de la nuit du prophète (Psl).



« C’est une nuit de tolérance en hommage à la personne du prophète (Psl) qui en est l’incarnation », a-t-il fait savoir. Selon le guide religieux, le gamou est une occasion pour magnifier les qualités du bien aimé d’Allah, mais aussi de revisiter ses enseignements. Pour lui, le Maouloud est un moment de partage et de bonification pour les nombreux fidèles qui viennent du territoire national et de l’extérieur.



Cheikh Mahy Aliou Cissé a tiré un satisfecit du niveau d’exécution des engagements de l’État pour la réussite de l’événement religieux. Il a prié pour une participation dans la paix de tous les fidèles musulmans.



Il a conclu en formulant également des prières en faveur du Chef de l’État, Macky Sall et pour un Sénégal de paix et de prospérité.

