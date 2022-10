Gamou Tivaouane 2022: Les besoins en médicaments satisfaits à 97% (PRA)

La responsable de la Pharmacie régionale d’approvisionnement (PRA) de Thiès, docteure Maimouna Mangane, assure que les besoins en médicaments pour couvrir le Gamou de Tivaouane, ont été satisfaits à 97%, renseigne "Rewmi".



La région médicale a dégagé 86,3 millions FCfa, dont 80,3 millions FCfa livrés en génériques, pour la couverture du Gamou, a indiqué Mme Mangane, venue mardi livrer la dotation en médicaments destinée au district sanitaire de Tivaouane. Elle a précisé qu’il s’agit non seulement de médicaments mais de produits essentiels et de films de radiographie. Selon Dr. Maïmouna Mangane, 50 millions FCfa en produits pharmaceutiques transportés dans trois camions de 46 pieds, reviendront au district de Tivaouane. « Ce qui nous a permis de satisfaire à plus de 97 pour cent les besoins qui ont été exprimés pour le Gamou », a-t-elle noté.



Le Gamou est une manifestation religieuse annuelle commémorant l’anniversaire de la naissance du prophète Mouhammed (PSL). Dr. Maimouna Mangane a annoncé qu’après l’étape de Tivaouane, ses services vont livrer des produits médicaux à Ndiassane, pour une valeur de 12 millions FCfa et Thiénaba, pour 11 millions FCfa.



La Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) accompagne chaque année, le dispositif sanitaire du Gamou, en positionnant des camions dans les cités religieuses, afin de rendre disponibles les médicaments commandés pour cet évènement, a-t-elle expliqué. Cette distribution de médicaments concerne surtout des spécialités comme les prothèses orthopédiques et les produits de laboratoire.