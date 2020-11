Gamou dédié à Serigne Sidy Moctar Mbacké : son fils, Serigne Djily organise une journée de don de sang Serigne Djily Mbacké Sidy Moctar, à l’occasion de la commémoration de la naissance de son défunt père, du regretté Serigne Sidy Moctar Mbacké, 7ème Khalife de Serigne Touba, qu’il a célébré dimanche à Diourbel, a organisé une journée de don de sang.

Jeudi 19 Novembre 2020

Au cours de cette séance, il s’est lui-même illustré en donnant le bon exemple, en donnant son sang en premier avant de demander aux talibés d’avoir ce même reflexe, car il y a des malades qui attendent toujours et qui en ont vraiment besoin ; et il est important comme il est de notre devoir de leur venir en aide en guise de solidarité humaine.



L’acte s’est passé la semaine dernière, à Diourbel, Serigne Djily Mbacké Sidy Moctar qui célébrait l’anniversaire de son père Serigne Sidy Moctar, 7e Khalife de Serigne Touba, a choisi aussi cette date pour organiser une journée de don sang, et à l’occasion, a fait savoir que nous devons nous faire le devoir de soutenir notre pays et surtout que Diourbel fait partie des régions les plus faibles économiquement.



Notre devoir, a-t-il soutenu, c’est de participer à toutes actions sous-tendant tous les secteurs de développement de notre pays. Le don de sang, a-t-il dit, actuellement au Sénégal, tous les hôpitaux en ont besoin parce qu’il se trouve qu’il est signalé qu’il y a un manque criard de sang dans ces structures de santé. Et celui qui donne son sang a sauvé une vie.



Et rien n’est plus important dans la vie, a-t-il affirmé, que de donner son sang pour sauver des vies.. Il a fait savoir, par ailleurs, que s’il est le premier à donner son sang en se montrant volontaire pour ce geste, c’est parce qu’il estime qu’il ne suffit pas de faire cette recommandation aux talibés que de les appeler à donner de leur sang, mais il faut se donner d’abord en exemple.



C’est ce qui est normal, si on a envie de se voir suivi, a-t-il fait valoir. Il faut toujours se montrer en exemple de ce qu’on demande aux autres de faire, a-t-il poursuivi. C’est pourquoi, a-t-il dit, qu’il est le premier à donner son sang avant de le demander aux talibés qui, s’est-il réjoui, ont suivi en masse son exemple, visiblement, à la grande satisfaction des acteurs de santé de la région, qui lui ont manifesté toutes leurs considérations et remerciements d’avoir collecté des centaines de poches de sang.



Ce qui va certainement faire le bonheur de beaucoup de patients qui attendent dans les hôpitaux et qui en ont besoin. Serigne Djily Mbacké Sidy Moctar, en guise de solidarité, a aussi profité de cette journée de don de sang qu’il a organisée pour offrir des repas copieux aux détenus, locataires de la Mac (Maison d’arrêt et de correction) de Diourbel.

