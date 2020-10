Gamou face à face Sokhna Aida et Serigne Saliou Thioune : Tensions en vue à Médinatoul Salam

Serigne Saliou Thioune compte célébrer le Mawlid sur la place publique du village où son défunt père a toujours célébré l’évènement. Le camp du fils aîné et khalife de Cheikh Béthio prévient qu’il ne cédera pas. Madinatoul Salam n’est ni Diop, ni Ndiaye, encore moins Diallo. C’est Thioune. Madinatoul Salam, c’est le fief de Serigne Saliou Thioune », martèle le « Dieuwrigne » de Madinatoul Salam.



Idem chez Sokhna Aïda Diallo où les préparatifs du Gamou vont bon train. Les disciples « thiantacounes » de la veuve du Cheikh déchargent des sacs d’oignons et divers condiments d’un camion gros-porteur. Pour rappel, Sokhna Aïda s’est confinée à Madinatoul Salam depuis que le Khalife des Mourides l’a interdit de célébrer le Magal à Ngabou.

