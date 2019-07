Gana Guèye au PSG: les détails de l’accord Idrissa Gana Guèye (29 ans, 33 matchs en Premier League pour la saison 2018-2019) va bien rejoindre le Paris Saint-Germain, selon "L'Equipe" et "RMC", après un accord à 32 millions d'euros entre le PSG et Everton. Le montant du transfert sera de 30 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus. Les négociations se poursuivent, toutefois, pour un bail de quatre années assorti d'une année supplémentaire en option.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juillet 2019 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos