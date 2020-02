Gandiaye : 3 morts, 5 blessés dont 2 graves dans un accident Un accident mortel a eu lieu, hier nuit, vers 21 h sur la route nationale 1, vers Gandiaye. Un véhicule particulier a violement heurté un camion qui était en stationnement sur la route. Trois personnes sont mortes sur le coup et 5 autres ont été blessées dont 2 dans un état grave, selon la RFM. Les personnes décédées et les blessés ont été acheminés à l’hôpital de Kaolack, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Février 2020 à 07:32



