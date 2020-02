Gang Ino-Alex: La plupart des membres de la bande libérés

Jugés pour viol collectif, agressions, association de malfaiteurs, braquage en série…, la bande a Ino et Alex a été jugée le 6 octobre 2008 par la cour d’assises de Dakar puis condamné à des peines diverses.



En 2016, rappelle le quotidien Walfadjiri, Alex et ses camarades avaient sorti une lettre pour demander pardon au peuple sénégalais. Quatre ans après, la justice sénégalaise accède enfin à leur demande. Mais ce n’est qu’un pardon sélectif, car il reste d’autres éléments de la bande à Ino et Alex en prison. Avec notamment Papa Ndiaye, arrêté en février 2001.



A ce jour, la plupart d’entre eux sont dehors. Ils s’agit de Alioune Badara Diakhaté, dit Boy Nar, Pape Ba, alias Toucouleur, Baba Alioune Traoré, Ameth Ba dit Ifra, « le spécialiste des armes blanches », de Moussa Dioum, Cheikh Ba, Déthié Faye, Daouda Ba, Mandiaye Ndiaye, Mbaye Touré Ndiaye, Bassirou Sylla, Sileye Goudel Diallo, Latyr Sarr, Mamadou Keita alias Yague, Bounama Gueye, ou encore Fodé Cissé ... La liste est très longue. Certains sont devenus des émigrés, d’autres parviennent tant bien que mal à réussir leur reconversion post-carcérale.



A signaler que le cerveau de la bande Abatalib Samb connu sous le sobriquet de Ino, Abdou Konté ou « l’homme de la Kalachnikov » et Djiby Ka sont tous morts en prison.

