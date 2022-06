Au Sénégal, les mesures barrières anti covid-19 parmi lesquelles figure le port obligatoire de masque, ne sont pas encore officiellement levées. Seulement, l’Etat semble tolérer le non port du masque, compte tenu de la baisse des contaminations et hospitalisations liées au Covid-19. Hélas, constate "Le Témoin", les rares motocyclistes et scootéristes portant le masque covid-19 sont, en général, des personnes louches et suspectes.



Comme ce fut le cas des agresseurs au scooter de la zone de captage de Grand-Yoff. Pour opérer, ces scootéristes-agresseurs ont transformé leurs masques sanitaires en « cagoules », pour éviter d’être reconnus et identifiés. Pis, ils ne sont pas les seuls puisque la plupart des agresseurs en scooter, enfilent des masques covid-19 pour commettre des attaques à l’arraché. D’autant qu’elles se déroulent souvent en plein jour !



Dans les rues de Dakar comme partout ailleurs, les attaques sont si soudaines et si violentes, que les témoins et victimes de ces scènes ne peuvent pas grand-chose pour s’y opposer. Comme quoi, ils ne parviennent même pas à identifier les agresseurs « encagoulés » avec des masques sanitaires. Justement, les masques sanitaires sont devenus aujourd’hui des masques cagoules, pour ne pas dire des masques voyous…