Garage des camions maliens de Mbao *: Des agresseurs dictent leur loi Des agresseurs opèrent depuis quelques temps au garage des camions maliens à Mbao et y dictent leur loi. Leurs dernières victimes est un douanier et un autre individu, pris à partie, hier dans la soirée, dans la zone. Les bandits ont toutefois, réussi à prendre la fuite après leur forfait, rapporte "L’As".

