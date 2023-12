Garde à vue de Me Moussa Diop : Le F24 condamne et réclame une «enquête indépendante» Me Moussa Diop a été retenu à la Sûreté urbaine après ses révélations sur un présumé contrat de diamant. Le F24 énonce une «répression sélective» et exige sa libération, considérant que l’on devrait plutôt «saluer son courage de lanceur d’alerte».

Les réactions se poursuivent suite à la garde à vue de Me Moussa Diop qui a fait des révélations explosives sur un présumé contrat d’exploration de diamant par de hautes personnalités du régime en place.



Dans un communiqué, le F24 condamne «la répression sélective mise en branle, réclame une enquête indépendante pour faire la lumière sur les faits incriminés et encourage toute initiative de la société civile et des parlementaires allant dans ce sens».



Selon Mamadou Mbodj et ses camarades, «il n’est pas acceptable que Maître Moussa Diop soit la victime expiatoire des nombreux scandales étouffés, non élucidés (Petrotim, Prodac, Covid-19…) et non suivis de sanction depuis 2012». A les en croire, «on devrait saluer, dans sa démarche, le courage d’un lanceur d’alerte».



Ces forces vives du Sénégal exigent, par conséquent, «la libération immédiate des prisonniers politiques», non sans rappeler aux autorités politiques et judiciaires du pays «la nécessité de prendre les dispositions pour permettre à tous les citoyens encore dans les geôles en février 2024, d’exercer leur droit inaliénable de participer au choix du futur président de la République, de voter comme tous les autres Sénégalais».



Le F24 qui a également fait état du déplacement du Premier ministre Amadou Ba à Paris note que «le silence de la France et de l’Occident face à la dégradation continue de l’état de la démocratie et des libertés publiques sonne de plus en plus comme une complicité inacceptable…».

