Garde pénitentiaire agressé par un détenu à Rebeuss: Gora Fall écope d’une peine de 6 mois de prison ferme Gora Fall est vraisemblablement sadique. En détention à la Maison d’Arrêt et de Correction de Rebeuss pour meurtre, il n’a trouvé rien d’autre à faire que d’agresser un agent pénitentiaire en formation.

Profitant certainement de son innocence, Gora a violenté le pauvre maton. Il a été appelé hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, pour répondre des faits de violence à agent, outrage à agent et rébellion.



Devant la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés, avant de demander la clémence du tribunal. Mais cela n’a pas convaincu le juge qui a condamné Gora Fall à 6 mois de prison ferme.









