Gardien de but des "Lions": Khadim Ndiaye sera le N°1

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mai 2018 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|

La question du titulaire dans les buts dans l’équipe nationale a souvent été soulevée. Aliou Cissé a tranché, Khadim Ndiaye sera son portier N°1 à la Coupe du Monde 2018.



Sauf blessures ou soudaine baisse de forme significative, Khadim Ndiaye sera le portier N°1 des "Lions" au Mondial 2018. La décision a été prise par le sélectionneur et son staff technique.



Au cours d’une rencontre avec ses collaborateurs, plusieurs aspects ont été pris en compte dans le choix porté sur Khadim Ndiaye. A ses débuts sur le banc, Aliou Cisse n’avait pas tergiversé, il avait tout de suite fait d’Abdoulaye Diallo son N°1.



Dès le premier match contre au Havre contre le Ghana, le 28 mars 2015, Cissé était tombé sur le charme du portier de Rennes, devenu inamovible dans le but pendant les éliminatoires de la CAN 2017, tout comme lors de la phase finale de ladite compétition au Gabon.



Quelque mois après, les données ont changé. Blessé avec Rennes, Abdoulaye Diallo n’a pu retrouver sa place au sein de la formation bretonne. Partant de là, Aliou Cisse a mis sur la balance la compétitivité. Ce critère a tourné à l’avantage de Khadim Ndiaye qui va, sauf changement de dernière minute, démarrer la rencontre de cet après-midi, face à Luxembourg sur la pelouse du stade Josy Barthel. Il devrait aussi conserver cette place de titulaire en Russie lors de la Coupe du monde.



En tout cas, le portier de Horoya AC de Guinée a aujourd’hui une longueur d’avance sur son coéquipier. Mais, il devrait être régulier pendant les matches de préparation pour conserver son statut de titulaire. Khadim aura les cartes en mains, s’il enchaîne les prestations de haut vol avec les "Lions".













Record



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook