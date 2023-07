Gare du Ter à l’Aibd : Une infrastructure moderne d’un coût de 8 milliards de FCFA

Selon Macky Sall, il s’agit d’une infrastructure moderne, harmonieusement intégrée dans l’écosystème architectural de l’aéroport, et qui porte en effet, le symbole du Sénégal en construction, le Sénégal des chantiers de l’émergence, qui avance à grands pas sur la voie du progrès.



La gare comprend un bâtiment principal et de ses commodités intérieures, un pont d’une longueur de 195 mètres, connectant la gare au terminal de l’aéroport, avec un tapis roulant pour faciliter le déplacement des passagers. M. Sall a salué la diligence dans la réalisation de cette gare grâce à l’entreprise turque, Summa.



«M. Selim (Pdg de Summa), depuis ton premier chantier avec le Cicad, en passant par le Dakar Arena et le stade Abdoulaye Wade, entre autres projets, tu nous as toujours habitué au mode fast track en veillant également à la qualité des travaux », a salué le président de la République. Il a déclaré qu’il aime le fast track parce que, à son avis, nos pays qui doivent rattraper leur retard sur le chemin du développement n’ont pas de temps à perdre.



Il n’a pas manqué de remercier la Banque d’investissement et de développement de la Cedeao, (Bidc) le partenaire financier, qui nous a consenti un prêt de 8 milliards de FCfa pour la réalisation du projet. Il a aussi félicité le Premier ministre, le Ministre en charge des Infrastructures, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, le directeur général de l’Apix et l’ensemble de leurs équipes, pour cette étape réussie de la 2ème phase du Ter. Il a invité tous ces acteurs à continuer le travail avec la même diligence et la même détermination pour le parachèvement du projet dans les meilleurs délais. Macky Sall de dire que notre ambition ne s’arrête pas entre Diamniadio et Diass. Il soutient que notre ambition, c’est que le Ter aille encore plus loin pour desservir d’autres localités ; plus loin dans le Sénégal des profondeurs.

Adou FAYE

