Gare routière de Thiès : Comment un chauffeur a été retrouvé mort dans son véhicule Chauffeur de profession, Baye Sidy Fall a été retrouvé, jeudi, mort dans son véhicule à la gare routière de Thiès. Fall qui a fait, la veille de son décès, le trajet Dakar-Thiès, a été retrouvé le corps sans vie, couché à l’intérieur de son véhicule.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Décembre 2020 à 08:56 | | 0 commentaire(s)|

Les chauffeurs, apprentis et tous ceux qui fréquentent la gare de Thiès ont été surpris de retrouver le chauffeur Baye Sidy Fall mort dans son véhicule.



La voiture en question, est de type 505 (sept places) avec laquelle Baye Sidy exerçait son métier de chauffeur. On ne sait pas grand ’choses des circonstances à l’origine du décès du chauffeur Fall.



Ce qui est sûr, c’est que des traces de violences n’ont pas été retrouvées sur son corps. Avant de savoir que Baye Sidy Fall n’était plus en vie, ses collègues chauffeurs et les apprentis pensaient qu’il était en train de faire une grâce matinale. Mais à force de le voir rester pendant longtemps dans le véhicule, ils ont tenté de le réveiller en vain. C’est comme ça qu’ils se sont rendus compte de l’irréparable avant que la nouvelle ne se répande comme une traînée de poudre dans la gare routière.



Âgé d’une trentaine d’années, la mort de Baye Sidy a plongé ses collègues de la gare routière de Thiès, mais aussi, des Baux Maraîchers dans une profonde consternation. En attendant les conclusions de l’autopsie, les sapeurs pompiers et la police qui ont été

alertés du drame, sont venus sur les lieux. Les premiers pour transporter le corps du défunt à l’hôpital Amadou Sakhir Diéguène et les seconds

Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos