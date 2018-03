Gaston Mbengue : "Youssou Ndour et Yakham Mbaye ont raison, il y a un manque de générosité agissante au sein de l'APR" Réagissant aux dernières sorties médiatiques de Youssou Ndour (Face to face) et Yakham Mbaye (Alerte rouge sur facebook), Gaston Mbengue a, lui également déclaré qu'il y a un manque de générosité agissante au sein de l'Alliance pour la République (APR).

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Mars 2018 à 22:01 | | 2 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook