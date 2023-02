« Gatsa-Gatsa » : Antoine Diome répond à Ousmane Sonko

Venu procéder à la pose de la première pierre d’un camp du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) à Mbour, une unité très dynamique au sein de la Police nationale, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome a réagi à l’appel au « Gatsa Gatsa » lancé par le leader de Pastef et aux incidents survenus à Mbacké et à Touba.



D’abord, il a commencé par rappeler les interdictions de Serigne Abdoul Ahad Mbacké à Touba. « Serigne Abdoul Ahad Mbacké avait l’habitude d’interdire certaines pratiques dans la ville sainte de Touba. Et, il disait que "toute personne qu’il croiserait en train d’outrepasser ces interdits, y laissera sa vie, car moi, la mienne je l’ai consacré à adorer mon Seigneur".



Ce que je veux dire par là, est que nos vies nous les consacrons au Tout-Puissant et au service des populations, sous les instructions du Chef de l’État, Macky Sall. Notre souhait est que chaque être humain puisse préserver sa vie. Car nous, nos vies, nous les consacrons à adorer notre Seigneur le Tout-Puissant », a déclaré le ministre de l’Intérieur, aux allures de mise en garde, lit-on dans "Rewmi".



Ainsi, il précise que même si le souffle humain est d’une importance capitale, il compte accompagner le président de la République, au péril de sa vie.