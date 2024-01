Gaz et pétrole : le communiqué conjoint des Ministres du Sénégal et de la Mauritanie sur le projet Grand Tortue/Ahmeyim Le projet Grand Tortue Ahmeyim ( GTA) est exécuté à un taux de 91% selon le ministre mauritanien Nany Antoine Ould Chrougha, Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie. Une annonce confortée par le ministre du pétrole et des énergies du Sénégal Antoine Félix Diome qui indique qu'un audit des coûts pétroliers sera engagé par les deux États. Voici ce que dit le communiqué conjoint des Ministres du Sénégal et de la Mauritanie sur le projet Grand Tortue/Ahmeyim (GTA)

Communiqué conjoint des Ministres en charge du Pétrole du Sénégal et de la Mauritanie concernant le projet Grand Tortue/Ahmeyim (GTA)



Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie de la République Islamique de Mauritanie et le Ministre du Pétrole et des Énergies de la République du Sénégal, accompagnés de leurs collaborateurs respectifs, ont tenu des réunions de travail les 18 et 19 janvier 2024 à Dakar, dans le cadre du suivi conjoint du développement des ressources gazières du Champ Grand Tortue Ahmeyim (GTA) à travers la Commission Consultative de GTA.



Ces réunions de concertation permanente entre les deux pays ont permis d'évaluer l'impact global du retard enregistré dans l'exécution du projet et des augmentations annoncées de coûts.



En application des instructions des Chefs d'État du Sénégal et de la Mauritanie et en conformité avec leur parfaite convergence de vue, les deux Ministres ont réaffirmé leur détermination constante à cœuvrer pour la réussite du projet, à garantir les droits des contractants et à préserver les intérêts de leurs nations en lien avec le projet GTA dont le démarrage de la production du gaz est désormais projeté au cours du 3eme trimestre 2024.



Conscients de l'importance stratégique de ce projet, eu égard à sa contribution attendue au développement économique de leurs pays, les Ministres et leurs équipes restent vigilants par rapport aux conditions opérationnelles, économiques et financières du développement des ressources partagées, en partenariat avec les sociétés bp et Kosmos Energy.



A cet effet, les Ministres maintiendront leurs concertations permanentes pour garantir la viabilité économique du projet tout en préservant les intérêts de leurs populations respectives.



