Gaz naturel au Sénégal: nouvelle découverte dans le complexe Grand Tortue

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2019 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

La société énergétique Kosmos Energy a annoncé lundi, la découverte d’une importante colonne de 30 m de gaz naturel dans le puits Yakaar-2 situé dans le bloc Cayar Offshore Profond du complexe Grand Tortue. Le réservoir de 30 m est logé dans le Cénomanien et est doté d’une bonne qualité, selon les premiers résultats d’après-forage, rapporte le site d’information spécialisé « Agenceecofin ».



Kosmos a précisé que ces résultats sont similaires à celui du puits d’exploration Yakaar-1, situé à 9 km plus au nord. Cela confirme le taux de réussite de 100 % des forages de Kosmos et de son partenaire BP dans ce périmètre qui chevauche la frontière maritime sénégalo-mauritanienne.



Le développement de Yakaar devrait se faire par étape en fournissant du gaz à la première phase de liquéfaction dans la région qui devrait démarrer entre 2022 et 2023, pour un niveau de production de 2,5 Mtpa. Cette production sera exportée sur le marché international et devrait servir à approvisionner le marché local, conformément au plan Sénégal Emergent lancé par le Président Macky Sall en 2014.



La plate-forme Valaris DS-12 qui a foré le puits, se dirige désormais vers le puits d’exploration Orca-1 en Mauritanie.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos