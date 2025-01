Gel des importations d’oignons : L’entrée en vigueur fixée au 25 janvier 2025

Dans une lettre circulaire, Babacar Sembène renseigne que dans le cadre de la régulation des marchés agricoles et du développement de la production locale, le comité de pilotage des accords de gel des importations s'est réuni le lundi 20 Janvier 2025, à l'Agence de régulation des marchés (Arm) en vue de faire le point sur la situation de la production nationale et de dégager les perspectives pour le gel des importations d'oignons 2025.



Selon M. Sembène, à l'issue de cette réunion, et sur la base des données des services techniques et des associations des producteurs, les prévisions des premières récoltes d'oignons sont attendues sur le marché au mois de Février 2025. Pour rappel, la lettre circulaire N° 00000621/MIC/ARM/SG/SP, du 23 septembre 2024 relative à la levée de gel des importations d'oignons avait fixé la date limite des importations au 31 décembre 2024.



« Toutefois, pour une bonne régulation du marché de l'oignon durant les fêtes religieuses (Appel Layenne-Kazu Rajab-Porokhane) et compte tenu des prévisions de récoltes au mois de février, il a été décidé du gel des importations d'oignons à partir du 25 janvier 2025 », lit-on dans le document.



Adou Faye



