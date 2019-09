Gendarmerie: Succession du Général Cheikh Sène, trois prétendants déclarés

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 11:54 | | 0 commentaire(s)|

La succession du Général Cheikh Sène, Haut commandant de la Gendarmerie nationale qui sera admis à la retraite en novembre prochain, est ouverte. Ainsi, trois prétendants sont déjà, dans les starting-blocks.



D’après Source A, le Général de division, Jean Baptiste Tine, Haut commandant en second, le Général de brigade Moussa Fall, commandant de la gendarmerie territoriale et le Général Mamadou Diouf, commandant de la gendarmerie mobile, restent ses potentiels successeurs.

