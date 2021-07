Gendarmerie nationale: La non-désignation d’un haut commandant en second s’explique

La nomination prochaine du successeur du Général Moussa Fall au poste de haut commandant en Second de la Gendarmerie a accusé un petit retard.



D’après ‘’SourceA’’, le retard noté dans la nomination du successeur du général Moussa Fall n’est subordonné qu’au fait que le président de la République devrait d’abord élever un ou des colonels au grade de général, pour que si le général Thiaka Thiaw est propulsé au rang de Haut commandant en Second, son fauteuil de la très stratégique Gendarmerie mobile ne soit pas laissé vacant.



Ce qui fera que, quand Thiaka Thiaw deviendra, en principe, haut commandant de la Gendarmerie en Second, son poste ô combien stratégique de commandant de la Gendarmerie mobile ne sera pas vacant.



