Gendarmerie nationale: Thiès inaugure ce vendredi sa Section de Recherches La cérémonie marquant l’inauguration des locaux de la Section de Recherches de Thiès, aura lieu vendredi 24 décembre 2021 à partir de 8h à Thiès. Elle sera présidée par le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba en présence d’autorités administratives, militaires, coutumières, religieuses et locales.

La Gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois, assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.



La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles. Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations.



Outre sa mission de police judiciaire, elle assure une mission de police administrative, de sécurité routière et de renseignement ainsi qu’une mission de défense nationale. La gendarmerie est un acteur majeur de la protection du territoire.



Elle assure la sécurité de points sensibles civils et militaires et protège les institutions de la République (Garde républicaine). Elle est en mesure d'intervenir, avec par exemple le Gign, lors de menaces graves comme des actes terroristes.













