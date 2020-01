Génération des Lions 2002 : après Diouf, Aliou Cissé se réconcilie avec Fadiga Aliou Cissé et Khalilou Fadiga ont fumé le calumet de la paix, à l’occasion des Caf Awards, en Egypte, qui a vu le sacre de Sadio Mané comme Ballon d’Or 2019. Selon le quotidien "Record" qui donne l’information, c’est le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Sow, qui a rapproché les deux hommes qui étaient en froid depuis un certain temps. Les deux hommes ont d’ailleurs voyagé ensemble à bord d’un vol de Turkish Airlines, en classe Business pour rallier Dakar, ajoute le journal sportif du groupe Futurs médias. Le sélectionneur national s’est également réconcilié avec El Hadji Ousseynou Diouf, dernièrement.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Janvier 2020 à 09:33 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos