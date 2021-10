Génération sacrifiée: Les difficultés que vivent la population sénégalaise, dénoncées La Génération sacrifiée, une structure regroupant 368 organisations de jeunes, a, dans un communiqué, dénoncé les difficultés que vivent la population sénégalaise. Ses membres, dans ce cadre, ont listé, dans un document, “les échecs du régime’’ dont le peuple paye, à leurs yeux, le plus lourd tribut. Ces problèmes ont, d’après le coordonnateur, pour noms : inondations, chômage de jeunes, pauvreté, insécurité vécue au quotidien, pillage des maigres ressources, cherté de la vie…

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Octobre 2021 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

“ Aujourd’hui, la cherté des factures d’eau que nous n’avons nullement consommées, sans oublier l’électricité, ne serait-elle pas liée à la prise en charge assurée par l’Etat concernant l’eau et le courant durant la période d’état d’urgence ? Ne sommes-nous pas en train de payer la gratuité de ces deux éléments essentiels qui nous avaient été offerts ? ’’, se demande Ismaël Kamby.



Ce dernier indexe également l’échec de la politique d’emploi des jeunes qui se manifeste, estime-t-il encore, par la ténacité de cette composante de la population à braver l’océan Atlantique, au prix même de leurs vies.



“ L’unique responsable de cette situation est bel et bien le président de la République Macky Sall, qui continue d’entretenir une classe politique aux frais de la princesse, des institutions d’aucune utilité et budgétivores, au moment où, en milieu rural, des familles broient le noir, des femmes accouchent sur des charrettes, des enfants font des kilomètres pour fréquenter l’école… ’’, regrette Ismaël Kamby.













EnQuête



