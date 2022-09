Générosité jugée illégale à l’Assemblée nationale : Sonko va rendre son véhicule de service et passeport diplomatique Yewwi Askan Wi demande des comptes au président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar sur les 165 véhicules de fonction offerts aux députés sortants. Ousmane Sonko est largement revenu sur ce point au cours de leur conférence de presse de ce jour. S lequotidien.sn

« Avant-hier, nous, conférence des leaders, avons demandé au président du groupe parlementaire (…) sur quelles bases ils vont donner 165 véhicules aux députés sortants. C’est illégal ».



Il révèle que qu’« aucun véhicule ne peut être donné si cela ne passe par la procédure de la réforme administrative. Une fois que c’est réformé, on peut le vendre par adjudication et exceptionnellement on peut le vendre par entente directe. En ce moment, celui qui avait le véhicule est prioritaire. C’est que la loi dit » a expliqué le leader de Pastef/ Les Patriotes.



Ousmane Sonko s’érige, en ce sens, en exemple. Il a décidé de rendre son véhicule de service et son passeport diplomatique. « Cela m’a été donné par rapport à une fonction. Je ne les garderai pas après ma fonction » a-t-il dit.



