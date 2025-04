Génocide en Palestine ? La ministre Khady Diène Gueye tire la sonnette d’alarme Rédigé par leral.net le Mardi 22 Avril 2025 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Khady Diène Gueye/ Serigne Ndong Lors du quatrième congrès du Rassemblement islamique du Sénégal (RIS-Alwahda), organisé à Dakar, la ministre sénégalaise de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a fermement condamné les violences infligées aux Palestiniens à Gaza, qualifiant la situation de « génocide » et de « carnage ». Elle a lancé un appel à l’unité du monde musulman pour mettre un terme à cette tragédie humanitaire, tout en réaffirmant l’engagement constant du Sénégal envers la cause palestinienne, une position soutenue par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans une résolution adoptée à l’issue du congrès, le RIS-Alwahda a également dénoncé avec vigueur les massacres perpétrés à Gaza et plaidé pour l’établissement d’un État palestinien viable. L’organisation a en outre appelé à un retour à la paix au Soudan et exhorté les dirigeants africains à renforcer l’intégration continentale, tout en encourageant les investissements dans le secteur agricole afin d’assurer la souveraineté alimentaire de l’Afrique.



