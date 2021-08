"Gentleman" déguisé en femme pour le bac: Sa famille craint un psycho-traumatisme dû au... Khadim Mboup, cet étudiant qui a déjoué la vigilance de presque tout le monde durant trois jours, déguisé en femme, pour les beaux yeux de sa dulcinée, faisant le bac à sa place.

Eh bien, son procès s'ouvre demain jeudi au Tribunal de Diourbel avec comme conseil Me Dioma Ndiaye.



Cependant, sa famille craint un psycho-traumatisme irrémédiable à cause de l'hypermédiatisation de l'affaire et des critiques sur les réseaux sociaux.



En effet, Khadim Mboup a été traité de tous les noms, certains l'ont même accusé d'avoir hypothéqué son avenir d'autant qu'il est étudiant.





