Germaine Acogny: "Les parents commencent à respecter les danseurs quand ils commencent à rapporter de l'argent" Germaine Acogny, Chorégraphe et Fondatrice de l'Ecole des Sables, pense que la place des artistes est très importante dans le projet Voix Essentielles de Speak Up Africa. Parce que, explique-t-elle, les artistes par leur voix, par leur création, peuvent changer les mentalités des gens, des politiques, du peuple. Donc, poursuit-elle, "la voix est importante". Pour elle, la danse est éducation, communication, provocation. "Les parents commencent à respecter les danseurs quand ils commencent à rapporter de l'argent, donc la danse est un métier", affirme Mme Acogny.

L’initiative Voix EssentiELLES vise à soutenir les femmes et les jeunes filles, dans toute leur diversité, en favorisant leur engagement significatif dans les espaces et les processus de prise de décision qui influent sur les politiques et les programmes de santé.



Menée par l’organisation de plaidoyer basée à Dakar, Speak Up Africa, et en partenariat avec la Fondation CHANEL et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Voix EssentiELLES vise à appuyer les efforts de diverses organisations à base communautaire dirigées par des femmes à l’aide d’un fonds et d’un programme de renforcement de capacités.

