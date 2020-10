German Africa Award 2020 : Allianz Africa rend hommage à Ilwad Elman, leader dans le processus de Paix en Somalie

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Octobre 2020 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, le Hub opérationnel d’Allianz a ainsi participé à la cérémonie de remise des prix du German Africa Award.



Comme l’a déclaré Coenraad Vrolijk, régional Ceo d'Allianz Africa, la mission de la Fondation rejoint l'ambition d'Allianz Africa. «Chez Allianz Africa, nous avons la ferme volonté de contribuer au développement du continent. Nous œuvrons activement pour sécuriser la vie des populations et donner du courage à nos clients pour ce qui les attend», a-t-il dit.



Cette année, la cérémonie a rendu hommage à Ilwad Elman. Agée d’à peine 30 ans et choisie parmi une liste de 30 candidats, elle est leader dans le processus de paix en Somalie, experte internationale en résolution de conflits et Directrice Générale du Elman Peace Center.



Élevée en tant que réfugiée au Canada, elle est retournée dans son pays en pleine crise à l'âge de 19 ans, elle s’est ensuite consacrée à la résolution de conflits. Sa mission se focalisée à la fois sur la paix et la sécurité ainsi que sur le développement économique, elle contribue ainsi de manière significative à un changement positif au sein de la société somalienne.



Ilwad Elman a fondé Sister Somalia en 2010, le premier centre de lutte contre les viols du pays, qui soutient les survivantes d'abus sexuels et sexistes. A ce jour, il existe neuf centres de ce type dans les différentes régions du pays.



Au sein du Elman Peace Center, fondé par sa mère, Ilwad a repris le flambeau de l’initiative lancée par son père «Drop the gun, pick up the pen», qui a déjà désarmé, réhabilité et réintégré des milliers d’anciens enfants soldats. Le succès du programme a conduit à son expansion au Mali, au Cameroun et au Nigéria.



« Nous croyons fermement que la transformation de l'Afrique aura lieu grâce à des compagnies et des individus audacieux, désireux de faire la différence au sein de leurs communautés, leur environnement et leurs entreprises», a déclaré Coenraad Vrolijk.



« La détermination et la persévérance d'Ilwad sont une source d'inspiration et un défi pour chacun de nous afin de réfléchir à la manière dont nous pouvons contribuer davantage pour la liberté et l'égalité des chances », a conclu Coenraad Vrolijk. Le Groupe Allianz est l’un des plus grands assureurs et gestionnaires de fonds au monde avec plus de 100 millions de clients particuliers et entreprises dans plus de 70 pays.

Adou FAYE





Source : Pour la 5e fois, Allianz Africa soutient la Fondation allemande pour l'Afrique? afin de rendre hommage aux personnalités africaines exceptionnelles ayant contribué de manière remarquable? à favoriser le développement durable sur le continent.Source : https://www.lejecos.com/German-Africa-Award-2020-A...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos