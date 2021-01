Geste noble à partager : Abdoulaye Dia de Senico gagne son procès contre 245 familles, puis leur offre son terrain Au Sénégal, il ne manque pas de bonnes volontés qui savent avoir un large esprit de dépassement pour ne pas dire faire preuve d’un humanisme, sans frontières. C’est le cas d’Abdoulaye Dia, patron de la société Senico qui a montré que l’on peut disposer du bâton sans jamais l’utiliser, surtout face aux plus faibles.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Janvier 2021 à 08:28 | | 0 commentaire(s)|

Et pour cause, dans le différend judiciaire qui l’opposait à 245 familles établies sur son terrain, sous le titre foncier numéro 11847/Dp, localise à Darou-Salam Extension Keur-Massar, Abdoulaye Dia l’a remporté.



Et la conséquence ne devait être autre chose que de démolir les maisons qui y sont construites et entrer en possession de son bien. Mais, il a choisi une autre voie. Celle que beaucoup utilisent très rarement. Autrement dit, il a décidé de leur céder généreusement les cinq (5) hectares sur les vingt-sept (27) qu’occupent ces familles sénégalaises.



Il faut également rappeler qu’une médiation avait été entreprise par les acteurs des mouvements Frapp-France dégage et Y’en a marre qui avait donné des résultats probants entre Abdoulaye Dia et les familles concernées. Il faut rappeler que des personnes bien connues habitent dans cette cite. C’est le cas par exemple de Marie Aw, membre du Parti démocratique sénégalais (Pds), très proche de Karim Wade. Exemple a suivre….

Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos