Gestion 2025 : Avis général de passation des marchés de l’ANER

1. Le Directeur général, agissant au nom et pour le compte de l'Agence nationale pour les Energies renouvelables (ANER), exécute, au titre de la Gestion 2025, dans le cadre du Budget de fonctionnement / Budget Consolidé d’Investissement et autres financements externes, un programme de passation de marchés publics.

2. Les acquisitions, par voie d’appels d’offres concernent les domaines suivants :

• Fournitures :

- Fourniture et installation de biodigesteurs semi-industriels dans les universités du Sénégal ;

- Acquisition de kits solaires pour l'électrification par voie solaire d'infrastructures publiques et communautaires- Volet V (pour 200 kits) ;

- Fourniture et installation de système solaires hybrides (solaire/réseau) pour l'alimentation de forage et de station de pompage pour accompagner les riziculteurs de l'ANAMBE, en Casamance ;

- Fourniture et installation de systèmes solaires pour la solarisation d'un édifice public : Palais ;

- Fourniture et installation de plateformes solaires multifonctionnelles phase III dans 10 sites.

• Services de consultants :

- Recrutement d'un cabinet pour réaliser les études de faisabilité relatives au projet d'autonomisation en énergie électrique des édifices publics.



3. Les avis spécifiques de passation de marché seront publiés, à partir de mars 2025, dans le journal quotidien "Le Soleil" et sur le site web www.aner.sn.



4. Les marchés seront passés conformément aux dispositions du décret 2022-95 du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés Publics.



5. Les soumissionnaires potentiels : i) entrepreneurs de travaux, ii) fournisseurs de biens & d’équipements, iii) prestataires de services intellectuels (consultants), qualifiés et satisfaisant aux critères d’éligibilité, sont priés de manifester leur intérêt à l'Agence nationale pour les Energies renouvelables (ANER) en envoyant, au plus tard le 28 février 2025, à 16h 30, heures locales, à l’adresse suivante, leur dossier de candidature comportant leurs références pour des travaux, fournitures/équipements, ou prestations de services de nature, taille et/ou complexité similaires :

Adresse : Ngor virage lot n°58 Route de l’aéroport

Tél : 338695504

E-mail : info@aner.sn



6. Toute demande de renseignement complémentaire devra être envoyée à l’adresse susmentionnée.