Gestion d’Aquatech: Pekesse oppose «un refus catégorique»

Les populations de Pékesse, dans le département de Tivaouane, ne veulent pas entendre parler de la société Aquatech, délégataire de service public de l’eau en milieu rural dans les régions de Thiès et Diourbel, qui a hérité de la gestion de leur forage.



D'aprés les informations rapportées par LeTémoin, ladite boite, qui avait effectué un repli suite à un premier mouvement de contestation il y a un peu plus d’un an, est, aujourd’hui, revenue à la charge, avec une notification adressée au comité de gestion. C’est ainsi que les populations riveraines, dans une colère noire, se sont de nouveau révoltées contre Aquatech, opposant « un rejet catégorique » à toute idée d’accepter sa gestion.



Les habitants de cette collectivité territoriale dans le Cayor des profondeurs supplient l’Etat de « nous laisser, de grâce, gérer nous-mêmes notre forage, qui, depuis sa construction en 1964, est géré par la population ».