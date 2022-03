Gestion de l’eau : L’Association africaine de l’eau mise sur la formation, le genre…

Le liquide précieux continue, notamment ce week-end, de faire converger différents acteurs dans la capitale sénégalaise. Et l’Association africaine de l’eau ne sera pas en reste. Mieux, elle commence déjà ses activités par la tenue de la première réunion de son Comité de direction, pour l’année 2022.



« Le Comité a pris connaissance de toutes les activités et a exprimé son satisfecit quant à la gestion de ces dernières. », dit le directeur exécutif de l’Association africaine de l’eau (Aae). Sylvain Usher qui s’exprimait en marge de la première réunion du Comité de direction de l’Aae tenue ce samedi 19 mars 2022 à Dakar (Sénégal), a confié que « l’une des recommandations que le Comité vient d’élaborer est de mieux orienter les activités, les formations, les renforcements de capacités que nous faisons ».



Concernant le genre, il a souligné que c’est un sujet très important, car, explique-t-il, aujourd’hui il ne suffit plus pour une organisation de montrer une bonne gouvernance ou une bonne gestion des ressources financières.



Il faut montrer aussi, dit-il, que cette organisation est sensible au genre à travers, par exemple, l’introduction dans ses activités, à partir de son règlement intérieur, des notions d’équilibre du genre. Pour le directeur exécutif, parmi les recommandations du Comité qui regroupe 17 membres qui sont tous directeurs de société d’eau à travers l’Afrique, l’on note les aspects liés au changement climatique qu’il faut, davantage, prendre en compte.



Pour l’année 2022, M. Usher informe : « Nous avons prévu de continuer les différentes formations que nous organisons, de signer des partenariats avec des partenaires allemands. Nous prévoyons aussi de mettre en exergue certains de nos programmes comme celui qui traite des activités d’assainissements et que nous allons développer dans 54 ville de l’Afrique. »

Toutes les formations que nous faisons, dit-il, sont orientées vers les opérations du secteur de l’eau. Que ce soit de l’eau non facturée c’est-à-dire celle qui est perdue dans les fuites, la gestion commerciale, la gestion financière ou même la gestion institutionnelle du système, nous organisons des cours de formation sur l’ensemble de ces thématiques, renchérit le directeur de l’Aae.



L’association africaine de l’eau a mobilisé une importante délégation avec, à la tête, le directeur exécutif et compte apporter sa partition à la réussite du 9e forum mondial de l’eau avec, notamment, différentes activités qu’elle va animer durant ce plus grand événement international du secteur de l’eau qui débute ce lundi 21 mars à Dakar.

Bassirou MBAYE

