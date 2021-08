Gestion de la Covid 19 : L’ANED pour une communication plus mobilisatrice et moins affolante Depuis l’apparition de la pandémie de Covid 19 dans le pays, l’Etat du Sénégal et son Chef, ont mobilisé toutes les ressources nécessaires et pris les mesures qui seyaient aux circonstances.

Ainsi, les bonnes performances du Sénégal réalisées à travers les orientations et l’expertise du Comité de Gestion des Épidémies du Sénégal (CGES), lui ont valu d’occuper la 2ème place du classement mondial des pays qui ont le mieux géré la COVID 19 en son temps, rappelle l’ Association Nationale Des Élus Départementaux (ANED) dans un communiqué.



Cependant note l’ANED, aAujourd’hui, au regard du nombre croissant de cas communautaires et de décès enregistrés, annoncés au quotidien, la panique s’est installée au sein des populations, créant toutes sortes de stipulations et de fake news qui au final, torpillent tous les efforts consentis par les Autorités dans la lutte contre la COVID-19.



C’est la raison pour laquelle l’Association Nationale Des Élus Départementaux (ANED) appelle à un sursaut de conscience national de la part de tous ; Ministère de la Santé, Médias, réseaux sociaux, médias public ou privés, influenceurs, etc.. Nous les invitons à développer une communication plus mobilisatrice et moins affolante, qui devra être plus orientée sur le nombre de vaccinés qui à ce jour, a atteint plus d’un million, sur la baisse du taux de prévalence de la maladie, sur le nombre de cas guéris au quotidien, par exemple, plutôt que sur le nombre de décès ou de contaminations.



« Nous craignons en effet que cette attitude alarmiste des médias provoque la stigmatisation du Sénégal par rapport à cette pandémie, ce qui aurait des répercussions économiques catastrophiques pour le pays », souligne-t-elle.



Pourtant, le Sénégal n’est pas plus infecté que d’autres pays africains, de l’Ouest comme du Nord, mais l’approche médiatique, à ce niveau n’est pas la bonne.



Certes, l’heure est grave, mais le Sénégal a toujours misé sur la prévention. Le virus n’est presque plus importé, mais circule en ville, surtout dans la capitale surpeuplée.



Aussi, l’ANED préconise la vaccination massive au sein de toutes les couches de la population. Il est à noter que le Sénégal est le premier pays africain à avoir acheté ses propres vaccins dès l’annonce de leur disponibilité en faveur du continent.



A l’heure actuelle, nous sommes convaincus qu’elle est, avec le respect des mesures barrières et le port du masque, le seul gage de contrôle de la pandémie à COVID-19 dans le monde.



