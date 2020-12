Gestion de la Covid-19: La Raddho décrète un état d’urgence sanitaire…

Mardi 1 Décembre 2020 à 11:03

Alors que la crainte d’une seconde vague se fait de plus en plus sentir, la Rencontre africaine des droits de l’homme (Raddho) publie son rapport sur la gestion de la Covid-19 et la protection des droits humains au Sénégal.



Dans ce document qui fait le bilan de la riposte contre la pandémie durant les 6 premiers mois de l'année, avec l’instauration de l’état d’urgence et du couvre-feu, le secrétaire général de la Raddho, Sadikh Niasse juge anticonstitutionnelles les décisions prises par les autorités pour contrer le coronavirus.



Selon "L'As", ils trouvent que l’Etat n’avait pas à recourir à ces mesures sévères. Avant de se poser la question sur la pertinence de la fermeture de certains lieux comme les écoles, les Cours et tribunaux, l’Assemblée nationale. Pour la Raddho, ces mesures ne sont pas adaptées à notre type de société. D’ailleurs, estiment-ils, c’est ce qui explique que certaines personnes sont sorties pour demander la levée de ces mesures.

