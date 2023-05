Gestion de la mairie de Ziguinchor : Ousmane Sonko va livrer à la justice, les auteurs des malversations

Lors de cette session qu’il a présidée, le maire de Ziguinchor a demandé l’aval du Conseil municipal, pour traduire devant les juridictions compétentes, les personnes impliquées dans des malversations foncières. Celuici-lui a donné l’onction. « A l’exception de deux conseillers municipaux qui ont préféré s’abstenir, l’assemblée a donné suite à cette requête, qui consiste à traduire en justice tous les gens qui sont mêlés à ces pratiques qui ont causé beaucoup de tort aux Ziguinchorois », a indiqué Ousmane Sonko, nous dit "L'As".



Selon lui, il n'est plus question de protéger des gens qui ont morcelé et vendu des terrains qui devaient servir à des ouvrages d’utilité publique. A l’en croire, des individus ont contourné le plan de lotissement initial de Diabire (quartier périphérique de la commune de Ziguinchor), pour se remplir les poches et il faut qu’ils répondent de leurs actes. Il s’est aussi satisfait du feu vert du Conseil municipal, pour une saisine de la justice contre les auteurs des malversations sur l’état-civil.



« Beaucoup de Ziguinchorois ont été victimes de ces gens qui ont créé des circuits parallèles, pour délivrer de faux actes de naissance. Et il faut y mettre un terme », a martelé le maire de Ziguinchor.



Ousmane Sonko a révélé que les auteurs de ces faits illicites, ont été identifiés. « A partir de ce moment, ces affaires doivent être transmises à qui de droit et il revient à ce dernier de mener une enquête et de situer les responsabilités. C'est l’enquête qui sera ouverte qui va déterminer jusqu’où s’étend la chaîne », a conclu M. Sonko.