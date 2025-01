Gestion des Fonds Covid-19 : Suite aux soupçons de détournements massifs, une enquête approfondie en cours Selon le quotidien "Libération", les premières informations relatives à l’utilisation des Fonds Covid-19 révèlent des irrégularités graves. Ces fonds, débloqués en urgence pour soutenir les structures sanitaires, les ménages vulnérables et relancer l’économie nationale face à la pandémie, auraient été détournés, donnant lieu à des surfacturations et à une gestion opaque.

Le dossier, désormais transféré au Pool financier, marque une étape importante dans le traitement de cette affaire. En collaboration étroite avec un juge d’instruction spécialisé, le Pool financier analysera les rapports de la Direction des investigations criminelles (Dic), pour établir les responsabilités, tant individuelles que collectives.



Le journal relève par ailleurs, que certains volets du dossier, impliquant de hauts responsables ou des élus, pourraient nécessiter une saisine spécifique de la Haute Cour de Justice, ce qui témoigne de la gravité des faits allégués.



Une enquête approfondie et des révélations troublantes



La Dic, ayant finalisé ses rapports dès juillet 2023, a révélé des dysfonctionnements systémiques allant bien au-delà des constats établis par la Cour des comptes. Ces investigations ont mis en lumière des zones d’ombre significatives concernant la gestion des milliards de francs Cfa alloués à la lutte contre la pandémie.



Toujours d’après "Libération", face à l’ampleur des irrégularités, le parquet financier envisage de désigner directement un juge d’instruction pour traiter ce dossier sensible. En outre, une partie des affaires pourrait être portée devant la Haute Cour de Justice, un signal fort envoyé aux auteurs présumés et un rappel de l’exigence de transparence dans la gestion des fonds publics.



La suite de l’enquête s’annonce déterminante pour établir la vérité et prendre les mesures nécessaires, afin de restaurer la confiance des citoyens.



