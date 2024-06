Gestion des Fonds Covid/ Mamadou Ngom Niang, Dage du Ministère des Sports, entendu: Baba Tandian se constitue partie civile et réclame la convocation de Matar Ba Suite à l’audition du Dage du Ministère des Sports, Mamadou Ngom Niang, il a été révélé que la Fédération sénégalaise de basket-ball, dirigée par Me Babacar Ndiaye, qui n’avait droit qu’à 15 millions, a reçu la rondelette somme de 140 millions. L’ancien président de la fédération sénégalaise de Basket, Baba Tandian, stupéfait, a décidé de se constituer partie civile dans l’affaire des fonds Covid.

La gestion des fonds Covid 19 a été faite avec beaucoup d’entorses. Mamadou Ngom Niang, Dage du Ministère des Sports, entendu dans cette affaire a essayé de justifier les fonds, alloués à la Fédération sénégalaise de Basket. Il a indiqué aux enquêteurs qu’une décision avait été prise de payer 85 millions F Cfa à la Fiba sous peine de sanctions. Mais aussi, de payer des frais d’hôtel, estimés à 6 millions FCfa ainsi que 49 millions de FCfa, représentant des réclamations faites par le président de la fédération de basket, «créancière envers l’Etat du Sénégal» à hauteur de ce montant.



D’après Baba Tandian, des « bandits » de la Fédération sénégalaise de Basket ont mis à genou le basket. Conscient que rien ne peut se faire sans son aval, il souhaite que Matar Ba, ancien Ministre des Sports soit convoqué. En plus, Baba Tandian insiste sur près d’un demi milliard de FCfa de l’Afrobasket 2019 qui se sont volatilisés, tout en rappelant avoir lui-même, avoir fait 4 afrobasket sans pour autant dépenser 80 millions de FCfa.



A retenir, depuis la sortie du Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar sur les enquêtes concernant le rapport de la Cour des comptes sur le Fonds Force Covid-19, les langues se délient. D’après le journal Les Echos, le Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement (Dage) du ministère des Sports, Mamadou Ngom Niang a fait face aux enquêteurs pour les besoins des investigations sur la distribution des fonds Covid-19, alloués par l’Etat du Sénégal. Sur les 400 millions, il a avoué avoir remis près de la moitié à la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb).



